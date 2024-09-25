"محايل" تحتفل باليوم الوطني.. و"قنا" تحتضن العرس الذي شارك فيه الآلاف من الجنسين

أحيت محافظة محايل احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 شارك فيها آلاف المواطنين والمقيمين من الجنسين.
واحتضن ملعب بلدية قنا غرب عسير الاحتفالية التي رعاها محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بحضور أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي وعددٍ من المسؤولين ومشايخ القبائل.
واشتمل الحفل الذي انطلق عند الساعة الخامسة عصر أمس على مسيرة لهايكنق قنا ورفع للعلم وأركان للأسر المنتجة والتعليم والتصوير الفوتوغرافي للرجال والنساء والأطفال والفنون والرسم الحر، إلى جانب عددٍ من المعارض لجمعيات القطاع الثالث والإدارات الحكومية والفن التشكيلي والتراث، ومسرح وفعاليّات للأسرة والطفل.
وبدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي فالقرآن الكريم فكلمة لمحافظ محايل رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة مستعرضًا مسيرة الوطن ومراحل النمو والتطور التي بلغت عنان السماء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الملهم قائد الرؤية والذي استطاع أن ينقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات والأصعدة.
وعاش الحضور مع الشعر حيث اختتم الحفل بأوبريت "نحلم ونحقق" قدمه عددٌ من الشعراء بمشاركة الفرق الشعبية التي أدت ألوانًا فولكلورية مختلفة بمشاركة الحضور الذين ابتهجوا بتلك اللوحات الوطنية التي جسدت الحب والولاء الذي يجري في نفوس الشعب مجرى الدم في العروق.