"محايل" تحتفل باليوم الوطني.. و"قنا" تحتضن العرس الذي شارك فيه الآلاف من الجنسين

وعاش الحضور مع الشعر حيث اختتم الحفل بأوبريت "نحلم ونحقق" قدمه عددٌ من الشعراء بمشاركة الفرق الشعبية التي أدت ألوانًا فولكلورية مختلفة بمشاركة الحضور الذين ابتهجوا بتلك اللوحات الوطنية التي جسدت الحب والولاء الذي يجري في نفوس الشعب مجرى الدم في العروق.