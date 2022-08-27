8 برامج توجيهية لتهيئة الطلاب والطالبات بتعليم جازان

وذكرت "عباس" أن من ضمن برامجهم التوجيهية لانطلاقة العام الدراسي برامج لتنمية الدافعية للتعلم لدى الطلبة، وبرامج هادفة لتوثيق العلاقة الإيجابية بين الأسرة والمدرسة، وبرامج توعوية تهدف للحفاظ على الكتب والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات تفقدية لمتابعة سير التهيئة النفسية ومدى استقرار الطلبة خلال العودة لمقاعد الدراسة، لدعم جهود المجتمع التعليمي، والاستمرار في تلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المختلفة من خلال الهاتف الإرشادي بتعليم جازان.