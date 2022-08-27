8 برامج توجيهية لتهيئة الطلاب والطالبات بتعليم جازان

تنفذ الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ 8 برامج توجيهية لتقديم التهيئة النفسية لطلابها وطالباتها في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لهم ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية، وذلك ضمن خطط استعدادها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطط استعداد الإدارة لانطلاقة العام الجديد بهدف تحقيق الدعم النفسي والإرشادي المطلوب للطلاب والطالبات، عبر استثمار جميع الأنشطة الصفية واللا صفية في تنمية شخصياتهم من جميع النواحي المختلفة وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة لكل مرحلة وكل صف وكل طالب وطالبة.
وأضاف أن "هذه البرامج تأتي استنادًا لخطط وأدلة وزارة التعليم المعتمدة كدليل الأسبوع التمهيدي ودليل مسارات المرحلة الثانوية، ووفق خطة عمل موحدة أتت نتاج العديد من الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها الإدارة العامة بمشرفي ومشرفات إدارة التوجيه الطلابي".
بدوره كشف مدير إدارة التوجيه الطلابي بتعليم جازان "بنين" أحمد قحل، أن من ضمن البرامج التوجيهية التي ستنفذها الإدارة العامة في مختلف المدارس التابعة لها برنامج لتهيئة الطلبة للعودة لمقاعد الدراسة بشغف يتضمن قيم الأمل والتفاؤل والامتنان والشغف، ويهدف لتوضيح أهمية الإرادة والعزيمة الصادقة لعيش تجربة دراسية مختلفة وناجحة وممتعة ذات معنى، وذلك عبر الإذاعة المدرسية واللقاءات القصيرة في بداية كل حصة دراسية، ومن خلال رسائل توجيهية وتحفيزية وملصقات تشجيعية وبرامج لتعزيز السلوك الإيجابي.
وأضاف "قحل" أن "من ضمن ذلك برنامج للتهيئة النفسية والتربوية لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي خلال الأسبوع التمهيدي من خلال استثمار الأنشطة الترفيهية وتقديم فقرات تعريفية بهدف تحقيق اندماجهم مع البيئة المدرسية بنجاح وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو المدرسة والأصدقاء والمعلمين، بالإضافة إلى برامج للتهيئة الإرشادية للمراحل الانتقالية للصفوف الرابع الابتدائي والأول متوسط والأول ثانوي تهدف لتعريف الطلبة بخصائص المرحلة الجديدة ونظامها الدراسي، والتعريف بنظام المسارات واختبار الميول وآلية تسكين الطلاب في مساراتهم".
من جانبها أوضحت مدير إدارة التوجيه الطلابي "بنات" نور عباس، أن خطة التوجيه الخاصة بانطلاقة العام الدراسي تتضمن تقديم برامج للطلبة بهدف تحقيق الانضباط المدرسي والذي يعد أحد مؤشرات الإدارة الأساسية، من خلال تخصيص الحصص الإرشادية والمنشورات الورقية والإلكترونية والإذاعة المدرسية لتوضيح قواعد السلوك والمواظبة وإجراءاتها ولائحة السلوك الرقمي للطلبة وأولياء أمورهم وحثهم على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة والتفاعل الإيجابي والاستفادة من جميع الأنشطة الصفية واللاصفية.
وأكدت "عباس" أن إدارة التوجيه الطلابي وبتوجيهات مدير عام تعليم جازان المكلف حريصة على ملاحظة واكتشاف حالات الطلاب النفسية والصحية والسلوكية في وقت مبكر والوقوف على مشكلاتهم المختلفة، وتبصير أسرهم بها والتعاون مع المدرسة في علاجها وفقًا للأساليب التربوية العلمية الصحيحة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب لهم.
وذكرت "عباس" أن من ضمن برامجهم التوجيهية لانطلاقة العام الدراسي برامج لتنمية الدافعية للتعلم لدى الطلبة، وبرامج هادفة لتوثيق العلاقة الإيجابية بين الأسرة والمدرسة، وبرامج توعوية تهدف للحفاظ على الكتب والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات تفقدية لمتابعة سير التهيئة النفسية ومدى استقرار الطلبة خلال العودة لمقاعد الدراسة، لدعم جهود المجتمع التعليمي، والاستمرار في تلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المختلفة من خلال الهاتف الإرشادي بتعليم جازان.