جامعة الملك سعود تُحيي "يوم المعلم العالمي" بشعار اليونسكو 2025

وتُقام الفعاليات في قاعة الشيخ حمد الجاسر (مبنى 26) بالدرعية – للطلاب، وفي المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية للطالبات على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول – للطالبات (يوم الأحد فقط)، حيث تبدأ البرامج في الشطرين من الساعة 8:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.