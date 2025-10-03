جامعة الملك سعود تُحيي "يوم المعلم العالمي" بشعار اليونسكو 2025

برعاية رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تنظم الجامعة ممثلة بكلية التربية فعاليات اليوم العالمي للمعلم، وذلك يومي الأحد والاثنين 13–14 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 5–6 أكتوبر 2025م.
وتُقام الفعاليات في قاعة الشيخ حمد الجاسر (مبنى 26) بالدرعية – للطلاب، وفي المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية للطالبات على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول – للطالبات (يوم الأحد فقط)، حيث تبدأ البرامج في الشطرين من الساعة 8:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.
ويُقام الاحتفاء هذا العام تحت شعار منظمة اليونسكو "إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية"، ويتضمن معرضًا مصاحبًا بمشاركة جهات تربوية وتعليمية من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب سلسلة من الدورات التدريبية الحضورية والافتراضية.
وتنطلق الدورات بدورة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في التعليم، يُقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، دعمًا للمعلمين والمعلمات وتعزيزًا لقدراتهم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت كلية التربية جميع المعلمين والمعلمات والمهتمين بالشأن التربوي إلى حضور الفعاليات، تأكيدًا على دور المعلم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.