"تقني تبوك" يطلق مبادرة التطوع الافتراضي في نسختها الأولى

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم، مبادرة التطوع الافتراضي بنسختها الأولى تحت شعار "تطوع بمهارتك في خدمة مجتمعك"، بحضور مدير عام الإدارة المهندس علي البلوي.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات تطوعية افتراضية (عن بعد) للمجتمع، مستندة إلى المهارات التي يتمتع بها المتطوعون.
وتأتي المبادرة كجزء من جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز دور الأفراد في خدمة المجتمع من خلال التقنية، بما يسهم في تنمية المهارات الرقمية والتطوعية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمتدربين والمهنيين لتقديم خدمات تطوعية مبتكرة تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق الاستفادة من المهارات التقنية التي يمتلكونها المتطوعون من منسوبي الإدارة بالمنطقة.
بدوره، أكد المهندس "البلوي" أهمية هذه المبادرة في تعزيز ثقافة التطوع الرقمي ودعم احتياجات المجتمع بطرق مبتكرة ومرنة.