"تقني تبوك" يطلق مبادرة التطوع الافتراضي في نسختها الأولى

وتأتي المبادرة كجزء من جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز دور الأفراد في خدمة المجتمع من خلال التقنية، بما يسهم في تنمية المهارات الرقمية والتطوعية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمتدربين والمهنيين لتقديم خدمات تطوعية مبتكرة تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق الاستفادة من المهارات التقنية التي يمتلكونها المتطوعون من منسوبي الإدارة بالمنطقة.