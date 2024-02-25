بلدية الجموم تحتفل بـ"يوم التأسيس" بالعرضة السعودية والقصائد الوطنية

اختتمت بلدية محافطة الجموم، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، السبت، فعالياتها للاحتفاء، بـ"يوم التأسيس" المجيد، لعام 2024م، بحديقة الهجرة واجهة الجموم.
ونظم الاحتفال، برعاية وتشريف محافط الجموم المكلف فهد بن عبدالله آل فهيد، وحضور رئيس بلدية الجموم م. عمر بن حامد العصيمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي، ومديري الإدارات الحكومية والعسكرية والقطاعات غير الربحية والمشايخ والأعيان.
وتضمنت فعاليات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" المجيد، بمشاركة المتطوعين، على مسرح للطفل ومعرض للأسر المنتجة للمواطنين، ومعرض للتراث المجيد، وأركان تحكي الذكرى المجيدة ومسابقات اجتماعية وثقافية، استمرت لمدة ثلاثة أيام.
وبدأ الاحتفال بحفل خطابي، اشتمل كلمات وقصائد وطنية وأوبريت إنشادي عن "يوم التأسيس" العظيم، وعرض للخيول العربية والفرق الوطنية والعرضة السعودية.
وألقى محافظ الجموم المكلف فهد آل فهيد، كلمة جسدت الاعتزاز بتاريخ هذا الوطن الغالي وجذوره التاريخية الراسخة على مدى ثلاثة قرون.
وأكد "آل فهيد" ارتباط أبناء الوطن الوثيق بقادته منذ عهد الإمام المؤسس محمد بن سعود، حتى عهد النماء والاستقرار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين- حفظهما الله-. وفي نهاية الاحتفال شارك الجميع بالعرضة السعودية.