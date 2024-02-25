بلدية الجموم تحتفل بـ"يوم التأسيس" بالعرضة السعودية والقصائد الوطنية

اختتمت بلدية محافطة الجموم، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، السبت، فعالياتها للاحتفاء، بـ"يوم التأسيس" المجيد، لعام 2024م، بحديقة الهجرة واجهة الجموم.