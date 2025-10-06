"بيئة مكة" تنفذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني

وشارك في الحملة مدير عام الفرع المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، حيث استهدفت المبادرة منسوبي ومنسوبات الفرع وعددًا من المراجعين، بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية وتعزيز ثقافة التحصين الوقائي، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة الرامية إلى الحد من انتشار الأمراض الفيروسية الموسمية، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.