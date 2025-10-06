"بيئة مكة" تنفذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع مركز صحي حي الرحاب التابع لتجمع جدة الصحي الثاني، ضمن إطار الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض الموسمية وتعزيز الوعي الصحي بين منسوبي الوزارة والمراجعين.
وشارك في الحملة مدير عام الفرع المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، حيث استهدفت المبادرة منسوبي ومنسوبات الفرع وعددًا من المراجعين، بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية وتعزيز ثقافة التحصين الوقائي، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة الرامية إلى الحد من انتشار الأمراض الفيروسية الموسمية، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.
وشملت الحملة تقديم اللقاحات مجانًا، وتوزيع منشورات توعوية تعريفية بأهمية التطعيم ودوره في الوقاية من مضاعفات الإنفلونزا، إلى جانب إرشادات طبية حول أساليب الوقاية العامة خلال موسم الشتاء.
وأكد المهندس آل دغيس أن تنفيذ مثل هذه الحملات يأتي ضمن التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة، بما يعزز جودة الحياة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة العامة والوقاية.