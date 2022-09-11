"تعليم سراة عبيدة" يناقش استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 92

وأشاد بما تملكه إدارة تعليم سراة عبيدة من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقّه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك، وتُحقق الانتماء الوطني والتنمية للقيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا؛ ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والتأكيد على منطلقات رؤية المملكة 2030م.