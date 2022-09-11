"تعليم سراة عبيدة" يناقش استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 92

ترأّس مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، حسن بن محمد العلكمي، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث استعدادات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92.
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، وأعضاء وعضوات اللّجان المُكلفة.
وأكد "العلكمي" خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع، أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة بالشكل المميز الذي يليق بما نلحظه من تطور ونماء في شتى المجالات.
وأشاد بما تملكه إدارة تعليم سراة عبيدة من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقّه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك، وتُحقق الانتماء الوطني والتنمية للقيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا؛ ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والتأكيد على منطلقات رؤية المملكة 2030م.
وشدّد "العلكمي" على أهمية نشر وترسيخ الانتماء والتلاحم الوطني واستنهاض دور المعلمين والمعلمات في المحافظة على قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء وقادته العظماء.
كما استعرض الاجتماع التصور العام لفعاليات الإدارة بهذه المُناسبة، التي ستنفذ بجميع المدارس "بنين وبنات" وعلى مسرح إدارة التعليم.