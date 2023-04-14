أكثر من 60 حملة توعوية تنفذها أمانة الطائف لمواجهة الظواهر السلبية

واستمرت الأمانة في توعية صالونات الحلاقة الرجالية ورفع درجة الوعي بتطبيق لبس الزي الموحد والكمام والقفاز والرداء البلاستيكي، ووضع التسعيرة في مكان بارز، واستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، وعدم استخدام مساحيق غير مسموح بها أو مجهولة المصدر، والالتزام بنظافة وتعقيم أدوات الحلاقة، وعدم تشغيل عمال بدون شهادات صحية تؤهلهم للعمل في هذا النشاط.