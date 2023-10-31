10 جولات ميدانية على منشآت صحية خارج وداخل حائل خلال أسبوع

وأكدت إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة أن هذه الجولات تأتي للاطلاع على مدى تطبيق برامج الإصحاح البيئي في المنشآت الصحية، ومعايير جودتها من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.