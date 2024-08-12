في نسخته الثالثة.. أمين منطقة الرياض يدشن النسخة الثالثة من موسم عتيقة للتمور

ويأتي إطلاق موسم عتيقة للتمور كحدث بارز يعكس الإرث العريق للمملكة في مجال التمور، ويساهم بالتعريف بقطاع التمور في المملكة كقطاع إستراتيجي، داعم للاقتصاد الوطني. ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي الزراعي بما يقارب 12%، مع تصدير منتجاته التي تصل إلى أكثر من 1.6 مليون طن لأكثر من 119 دولة حول العالم.