جمعية "إرادة التوحد" بنجران تنفذ لقاءً توعويًا للتعامل مع أطفال التوحد

‏‎وخلال اللقاء، قدّمت أخصائية العلاج الوظيفي وعضو فريق تشخيص الاضطرابات النمائية بوزارة الصحة شوق سعود، شرحًا مفصلًا عن مراحل تطور نمو الطفل من ذوي اضطراب التوحد من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة اللعب وما قبل الدراسة، ‏‎والحديث حول أفكار لتطوير نمو الطفل بشكل سليم واكتشاف وجود الخلل.