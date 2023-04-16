جمعية "إرادة التوحد" بنجران تنفذ لقاءً توعويًا للتعامل مع أطفال التوحد
نفّذت جمعية "إرادة التوحد" بنجران، مساء أمس، لقاءً توعويًا بعنوان "ملاحظات مهمة في تطوّر نمو طفل ذوي اضطراب التوحد"، وذلك ضمن برامج الجمعية في تفعيل اليوم العالمي للتوحد لتسليط الضوء ومعرفة مراحل نمو وتطور أطفال التوحد.
وخلال اللقاء، قدّمت أخصائية العلاج الوظيفي وعضو فريق تشخيص الاضطرابات النمائية بوزارة الصحة شوق سعود، شرحًا مفصلًا عن مراحل تطور نمو الطفل من ذوي اضطراب التوحد من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة اللعب وما قبل الدراسة، والحديث حول أفكار لتطوير نمو الطفل بشكل سليم واكتشاف وجود الخلل.
أدار الحوار الأخصائية الاجتماعية خلود جمعان، والتي قدّمت نبذة تعريفية عن أنشطة الجمعية وأهدافها وبرامجها خلال شهر أبريل للاحتفاء باليوم العالمي للتوحد، وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال لمداخلات واستفسارات الحضور، والتي أجابت عنها الأخصائية "شوق" لتزيد من إثراء اللقاء.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية غالية السويدي، أن هذا اللقاء يأتي ضمن حزمة متنوعة من برامج الجمعية في شهر أبريل لتفعيل اليوم العالمي للتوحد 2023، والتي تنوعت بين البرامج التوعوية والجلسات العلاجية والرياضة والترفيه.
وتسعى جمعية إرادة التوحد في تكثيف الحملات واللقاءات التوعوية لخدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه ذوي اضطراب التوحد، وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد بالمنطقة، وأن تقدم ما من شأنه الارتقاء بالخدمة المقدمة لخدمة التوحد.