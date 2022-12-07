محافظ رنية يُكرِّم الفائزين بالمركز الأول في معسكر الأيتام على مستوى السعودية

وكانت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة رنية قد أقامت احتفالاً لتكريم الطالبَين "منصور بن نوار السبيعي" و"سعود بن سعد السبيعي" بعد تحقيقهما الصدارة في المعسكر السادس لأيتام السعودية، الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وبالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووسط مشاركة 120 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي، يمثلون 26 جمعية أيتام على مستوى السعودية.