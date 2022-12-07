محافظ رنية يُكرِّم الفائزين بالمركز الأول في معسكر الأيتام على مستوى السعودية

كرَّم محافظ رنية "قباس الحارثي" طالبَين؛ حصدا المركز الأول في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية في المعسكر العلمي السادس لأيتام السعودية بالمنطقة الشرقية.
وكانت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة رنية قد أقامت احتفالاً لتكريم الطالبَين "منصور بن نوار السبيعي" و"سعود بن سعد السبيعي" بعد تحقيقهما الصدارة في المعسكر السادس لأيتام السعودية، الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وبالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووسط مشاركة 120 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي، يمثلون 26 جمعية أيتام على مستوى السعودية.
وصرَّح مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي بأن هذه النسخة من المعسكر جمعت 120 طالبًا وطالبة، حصلوا على المعارف والمهارات في (9) مسارات علمية، ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية، لمدة 7 أيام على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأوضح أن المعسكر شهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في مسارات علمية، تواكب رؤية السعودية 2030، وتسهم في بناء الثقة وتطوير الذات. مشيرًا إلى أن المسارات العلمية التي قُدمت في المعسكر تضمنت الكيمياء وعلوم المواد وعلم الطيران وتصميم وتطوير الألعاب و"الروبوتات" والابتكار والتصميم و"إنترنت الأشياء" والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلُّم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني.