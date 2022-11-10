عسير.. اختتام ورشة "تحديد الاحتياجات التدريبية للوظائف التعليمية"

وكان اللقاء قد بحث في يومه الأول محاور هامة ورئيسة أبرزها: التعريف بنظام الرخصة المهنية، وتحليل نتائج المعلمين على مكونات الاختبار العام، إضافة إلى تصميم البرامج التدريبية القائمة على الاحتياج التدريبي وتنفيذها.