عسير.. اختتام ورشة "تحديد الاحتياجات التدريبية للوظائف التعليمية"

اختتمت الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم الخميس، ورشة "تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في ضوء نتائج اختبارات الرخصة المهنية".
عقدت الورشة، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبحضور 100 مشرف ومشرفة من سبع إدارات تعليمية "بيشة وسراة عبيدة ورجال ألمع ومحايل عسير، والنماص، وظهران الجنوب، بالإضافة لتعليم عسير".
وكان اللقاء قد بحث في يومه الأول محاور هامة ورئيسة أبرزها: التعريف بنظام الرخصة المهنية، وتحليل نتائج المعلمين على مكونات الاختبار العام، إضافة إلى تصميم البرامج التدريبية القائمة على الاحتياج التدريبي وتنفيذها.
وتضمنت المحاور عددًا من الورش والجلسات، قدمها نخبة من ممثلي هيئة تقويم التعليم والتدريب والإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم.
وفي اليوم الثاني جرى بحث وتحليل نتائج المعلمين على مكونات اختبارات معلمي اللغة العربية والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى تحليل المعايير وتصميم البرامج التدريبية التخصصية.
وفي نهاية الورشة جرى تكريم الإدارات المشاركة والداعمة، كما تم استعراض عدد من المداخلات والتوصيات التي تُسهم في بناء خطط تدريبية مبنية على الاحتياجات التدريبية المستخلصة من نتائج الاختبارات المهنية، وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وفق أولويات الاحتياج.