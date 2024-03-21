"تعليم جازان" يختتم مسابقة القرآن الكريم الرمضانية للمكفوفين 1445هـ

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الخميس مسابقة القرآن الكريم الرمضانية للمكفوفين للعام 1445هـ الموسم الثالث والتي نظمتها إدارة تنمية القدرات قسم ذوي الإعاقة وبالتعاون مع إدارة أداء التعليم قسم النشاط الطلابي بقاعة الاجتماعات الكبرى.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أهمية هذه المسابقة لتشجيع الطلاب والطالبات المكفوفين وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وبث روح التنافس فيما بينهم وتعويدهم على تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.
وأضاف "عقدي" أن تعليم جازان يسعى دائمًا إلى دعم الطلبة المبدعين والموهوبين وتمكينهم والاحتفاء بهم.
يُذكر أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 80 طالبًا وطالبة شارك في المستوى الأول الطلاب والطالبات المكفوفون في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية، بينما شارك في المستوى الثاني طلاب وطالبات الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وخصص المستوى الثالث لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، فيما شارك بالمستوى الرابع الطلاب والطالبات المكفوفون من المرحلة الثانوية، وتأهل منهم 40 طالبًا وطالبة في الـ4 المستويات للتصفيات النهائية.
شهد الختام المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف وعدد من القيادات التعليمية.