"تعليم جازان" يختتم مسابقة القرآن الكريم الرمضانية للمكفوفين 1445هـ

يُذكر أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 80 طالبًا وطالبة شارك في المستوى الأول الطلاب والطالبات المكفوفون في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية، بينما شارك في المستوى الثاني طلاب وطالبات الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وخصص المستوى الثالث لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، فيما شارك بالمستوى الرابع الطلاب والطالبات المكفوفون من المرحلة الثانوية، وتأهل منهم 40 طالبًا وطالبة في الـ4 المستويات للتصفيات النهائية.