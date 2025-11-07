"إعلاميون" يزور مجمع الملك سلمان للغة العربية ويطّلع على مبادرات نوعية ومشاريع تقنية

واطّلع الوفد الإعلامي خلال الزيارة على عدد من المشاريع النوعية التي ينفذها المجمع، وتشمل مبادرات تعليمية وبحثية وتقنيات حديثة تسهم في نشر اللغة العربية وتوسيع استخدامها عالميًا، بما يعكس التوجه الوطني في توظيف التقنية لخدمة الثقافة واللغة.