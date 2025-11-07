"إعلاميون" يزور مجمع الملك سلمان للغة العربية ويطّلع على مبادرات نوعية ومشاريع تقنية

نفذت جمعية "إعلاميون" زيارة إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في الرياض، وذلك تلبيةً لدعوة من إدارة المجمع، بهدف التعرف على برامجه ومبادراته الرامية إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.
وجاءت الزيارة ضمن مبادرة "جولة إعلاميون"، التي تهدف إلى رفع الوعي الثقافي واللغوي، والتعريف بالمؤسسات الوطنية الرائدة في المجال الثقافي واللغوي، في إطار التعاون المعرفي بين الجمعية والمجمع.
واطّلع الوفد الإعلامي خلال الزيارة على عدد من المشاريع النوعية التي ينفذها المجمع، وتشمل مبادرات تعليمية وبحثية وتقنيات حديثة تسهم في نشر اللغة العربية وتوسيع استخدامها عالميًا، بما يعكس التوجه الوطني في توظيف التقنية لخدمة الثقافة واللغة.
وترأس الوفد الدكتور سعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، بمشاركة نخبة من الأعضاء والإعلاميين، الذين عبّروا عن تقديرهم للدور الريادي الذي يقوم به المجمع في تعزيز مكانة اللغة العربية وتوظيف التقنيات الحديثة لإبراز جمالياتها.
وأكد المشاركون أن الزيارة كانت تجربة معرفية مثرية، عكست حجم الجهود الوطنية المبذولة لخدمة اللغة العربية، مشيدين بحفاوة الاستقبال وحرص المجمع على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية والثقافية.
واختُتمت الزيارة بجولة تعريفية شملت مرافق المجمع، جرى خلالها استعراض مشاريعه المستقبلية في مجالات التعليم والإعلام والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الهوية الوطنية وتعزيز مكانة اللغة العربية عالميًا.