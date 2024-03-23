"تعليم بيشة" يدشن برنامج مسار القوة بمبادرة "أجاويد 2"

نفّذت إدارة تعليم بيشة فعاليات برنامج مبادرة "قوة بلا قوة" ضمن مبادرة "أجاويد 2"، وذلك في مسار القوة، وهي من العروض الأدائية للّعبة التي تهدف إلى نشر ثقافة السلام في وسط المجتمع.