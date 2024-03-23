"تعليم بيشة" يدشن برنامج مسار القوة بمبادرة "أجاويد 2"

نفّذت إدارة تعليم بيشة فعاليات برنامج مبادرة "قوة بلا قوة" ضمن مبادرة "أجاويد 2"، وذلك في مسار القوة، وهي من العروض الأدائية للّعبة التي تهدف إلى نشر ثقافة السلام في وسط المجتمع.
وقد جاء إطلاق المبادرة من خلال إدارة التعليم في محافظة بيشة، بحضور عدد من منسوبي التعليم والدوائر الحكومية بالمحافظة.
وأعلن مدير تعليم بيشة سفر بن محمد بريدي، عن عدد من المبادرات؛ منها مبادرة "نحن معك" لأفراد المجتمع؛ للتدريب على لغة الإشارة، ومبادرة "ضيفنا وافد" بنادي المعلمين لعدد من الجاليات السودانية واليمنية والبنغالية والهندية والفلبينية والمصرية والباكستانية والطلاب الدوليين بجامعة بيشة.
وأضاف "البريدي": ندعو الجميع للحضور والاستفادة من مبادرات تعليم بيشة.
يشار إلى أن مبادرة "أجاويد" هي منافسة رمضانية في مسارات محددة، تشترك فيها مؤسسات المجتمع الحكومي، والأهلي، والخاص، إضافة إلى الأفراد والمجموعات التطوعية.