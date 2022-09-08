من دبي.. "الحارثي" سفيرًا للمملكة في تحدّي القراءة العربي

حقّق عبدالرحمن الحارثي من إدارة تعليم محافظة الطائف، المركز الأول ضمن فئة المشرف المتميز في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة، ليصبح بذلك ممثلًا للوطن للتنافس عربيًّا في التصفيات النهائية التي ستجرى في دبي.
و"الحارثي" ممثل الوطن يحمل سيرة ثقافية وأدبية مميزة مليئة بالإنجازات؛ حيث سبق أن حقق جائزة التميز في الكتابة المسرحية والقصة القصيرة عبر بوابة الثقافة والفنون، بالإضافة لحصوله على جائزة الشارقة للإبداع العربي فئة النقد الأدبي لعام ٢٠١٩م.
وملف التميز الذي تقدم به الحارثي كان يحمل عدة أفكار ومبادرات؛ منها فكرة توسيع دائرة القراءة عبر شراكات مدرسية ومجتمعية وأكاديمية متعددة، والاستفادة من المنصات الرقمية لربط القراءة بالحياة اليومية للطلاب.