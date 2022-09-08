من دبي.. "الحارثي" سفيرًا للمملكة في تحدّي القراءة العربي

حقّق عبدالرحمن الحارثي من إدارة تعليم محافظة الطائف، المركز الأول ضمن فئة المشرف المتميز في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة، ليصبح بذلك ممثلًا للوطن للتنافس عربيًّا في التصفيات النهائية التي ستجرى في دبي.