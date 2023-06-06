500 عمل.. محافظ الأفلاج يُدشن المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

وتجول "العلم"، برفقة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة وعدد من مديري الإدارات الحكومية داخل أروقة المعرض واطّلع على نحو 500 عمل توعوي احتوتها أركان المعرض، كما استمع من رئيس قسم الإرشاد الطلابي بتعليم الأفلاج عن شرح مفضل على ما احتواه المعرض من أعمال طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة، حيث حظيت الأعمال بإشادة من محافظ الأفلاج؛ لما نفذته المدارس من لوحات ومجسمات ونماذج لتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات .