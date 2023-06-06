500 عمل.. محافظ الأفلاج يُدشن المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

دشن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي حول أضرار المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع الذي تنظمه إدارة التعليم، ممثلةً في الإرشاد الطلابي ووحدة التوعية الفكرية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمدارس وبعض الجمعيات المختصة .
وتجول "العلم"، برفقة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة وعدد من مديري الإدارات الحكومية داخل أروقة المعرض واطّلع على نحو 500 عمل توعوي احتوتها أركان المعرض، كما استمع من رئيس قسم الإرشاد الطلابي بتعليم الأفلاج عن شرح مفضل على ما احتواه المعرض من أعمال طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة، حيث حظيت الأعمال بإشادة من محافظ الأفلاج؛ لما نفذته المدارس من لوحات ومجسمات ونماذج لتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات .
وفي ختام الجولة، شكر "العلم" كافة المشاركين والقائمين على تجهيز المعرض، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بأضرار المخدرات وتعريفهم بأخطارها على الفرد والمجتمع .