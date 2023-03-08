"سُقيا" الماء بمكة توزّع أكثرَ من نصف مليون عبوة خلال فبراير

كشف تقرير جمعية "سقيا" الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، عن حجم توزيع المياه النقية والباردة وغيرها، للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، لشهر فبراير الماضي، الذي بلغ 582.920 عبوة.
وأفاد التقرير بأنه جرى توزيع 190.400 عبوّة في محطات النقل، و287.040 عبوة في المساجد. كما استفادت الأربطة من 19.040 عبوة.
وتم توزيع 51.020 عبوّة لمستفيدي عشر جمعيات خيرية، بينما تمّ تأمين مغاسل الموتى بـ15.160 عبوة، بالإضافة إلى توزيع 6500 عبوّة في الأماكن العامة، وسقيا 160 عاملًا.
وأكّد التقرير استمرار تنفيذ مشروع "سقيا" 300 أسرة شهريًّا، بالصهاريج في قرى وهجر محافظة الطائف، بتنفيذ وقف "وتعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، و"سقيا" 300 أسرة شهريًّا في الجموم بتنفيذ جمعية "سخاء" بوادي فاطمة.
وأشار إلى انتهاء المرحلة الثالثة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية، و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.
من جهته ثمّن رئيس مجلس إدارة "سقيا" عايض بن عبدالله بن درهم، جهودَ فريق العمل بالجمعية ومتطوّعيها، موضحًا أن الجمعية قدمت خلال فبراير 35 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 297 متطوعًا ومتطوّعة نفّذوا خلالها 1686 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 4448 ريالًا.
يذكر أنّ جمعية "سقيا" الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمةَ في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد، بالتبرع بمبلغ 15 ريالًا، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ 100 ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ 300 ريال.
فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية "0506668129 ـ 0533317455"، أو من خلال متجرها الإلكتروني: "store.soqia.org.sa".