"سُقيا" الماء بمكة توزّع أكثرَ من نصف مليون عبوة خلال فبراير

من جهته ثمّن رئيس مجلس إدارة "سقيا" عايض بن عبدالله بن درهم، جهودَ فريق العمل بالجمعية ومتطوّعيها، موضحًا أن الجمعية قدمت خلال فبراير 35 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 297 متطوعًا ومتطوّعة نفّذوا خلالها 1686 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 4448 ريالًا.