الرياض.. "بر الفيحاء" توزع 1100 وجبة إفطار يومياً.. وتستقبل زكاة الفطر

تقوم جمعية البر بحي الفيحاء بالرياض بتوزيع أكثر من 1100 وجبة إفطار صائم يومياً، بحي السعادة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
فيما أعلنت جمعية "بر الفيحاء " استقبالها لزكاة الفطر ، بداية من العشر الأواخر من الشهر الكريم، حيث يتم توكيل الجمعية بإخراج الزكاة عن المتبرعين، ويكون ذلك ابتداءً من ليلة 28 رمضان.
و تخدم "بر الفيحاء" عدداً من أحياء شرق الرياض، ومنها (النسيم والسلي والجزيرة) ، من خلال تقديم مبالغ مالية شهرية وسلال غذائية.
يشار إلى أن "بر الفيحاء " تقوم باستقبال التبرعات عن طريق الفرع أو المتجر الإلكتروني ، حيث يعول الفرع أكثر من 330 أسرة مسجلة من (معدومي الدخل- الأرامل - المطلقات - العجزة)، وهذه الأسر لم يتم تسجيلها إلا بعد دراسة أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وإثبات حاجتهم.