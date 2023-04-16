الرياض.. "بر الفيحاء" توزع 1100 وجبة إفطار يومياً.. وتستقبل زكاة الفطر

يشار إلى أن "بر الفيحاء " تقوم باستقبال التبرعات عن طريق الفرع أو المتجر الإلكتروني ، حيث يعول الفرع أكثر من 330 أسرة مسجلة من (معدومي الدخل- الأرامل - المطلقات - العجزة)، وهذه الأسر لم يتم تسجيلها إلا بعد دراسة أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وإثبات حاجتهم.