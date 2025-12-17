أفضل التطبيقات والمواقع لتحديد اتجاه القبلة في أي مكان

Muslim and Quran

للمصلين الذين يريدون ليس فقط اتجاه القبلة ولكن أيضاً محتوى لتعميق رحلتهم الروحية، يقدم Muslim and Quran التنوع والعمق. يتميز التطبيق بأداة دقيقة للقبلة تعمل باستخدام بيانات GPS والبوصلة معاً. بمجرد العثور على الاتجاه، يمكنك البقاء في نفس المساحة لقراءة القرآن بالعربية، والاستماع إلى التلاوات، أو البحث في التفسير. كما يوجد مجموعات من الأحاديث، وجداول الصلاة، وتذكيرات الصيام، ودعم التقويم الإسلامي - وهو مفيد بشكل خاص خلال رمضان.

إنه مثالي للمصلين الذين لديهم اهتمام نشط بتعلم أو حفظ القرآن، والذين يستمتعون بالدراسة من هواتفهم. فكر فيه كرف إسلامي محمول - مرجع، واتجاه، وممارسة، كل ذلك في مكان واحد.