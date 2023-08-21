"محلي الليث" يعقد جلسته التاسعة من الدورة السادسة

وأكد "البقمي"، أهمية بذل الجهد لمواصلة عجلة التنمية في المحافظة ومراكزها، في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والمتابعة الدائمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مثمّناً للجميع الحضور والحرص على رفع مستوى الخدمات التنموية.