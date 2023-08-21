"محلي الليث" يعقد جلسته التاسعة من الدورة السادسة

عقد المجلس المحلي بمحافظة الليث، جلسته التاسعة من الدورة السادسة، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل المحافظة مصلح بن حمدان البقمي، وبحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس محاور الاجتماع، وناقش عدداً من الموضوعات والمشروعات التنموية المطروحة والمدرجة على جدول الأعمال؛ واتخذ التوصيات اللازمة حيالها.
وأكد "البقمي"، أهمية بذل الجهد لمواصلة عجلة التنمية في المحافظة ومراكزها، في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والمتابعة الدائمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مثمّناً للجميع الحضور والحرص على رفع مستوى الخدمات التنموية.