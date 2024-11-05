"جامعة المؤسس" تحتفي بتوقيع 70 عقدًا لمقترحات بحثية مدعومة من الوقف العلمي

وأكّد أن هذا المشروع يمثّل خطوةً رائعة في مسيرة التعاون بين العمادة والوقف. وتم تكريم عمادة البحث العلمي، وأعضاء اللجنة العلمية لدعم الأبحاث، تقديرًا لما قدّموه من دعم ومجهودات أسهمت في إنجاح الأعمال المشتركة بين الوقف العلمي وعمادة البحث العلمي لدعم الأبحاث العلمية. ويُعد هذا الحفل تتويجًا للشراكة بين الوقف العلمي وعمادة البحث العلمي في جانب دعم المقترحات البحثية، إذ يأتي الدعم متسقًا مع تطلعات وأهداف الجامعة البحثية بما يُسهم في تعزيز تصنيفها محليًا ودوليًا، ومتناغمًا مع رؤية السعودية 2030 والأولويات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، ومتماشيًا مع دور الوقف العلمي في دعم الحِراك البحثي بالجامعة الذي من شأنه توليد منتجات تطبيقية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع وتحقيق النماء والازدهار لبلادنا الغالية.