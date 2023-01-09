"نقاء" تشارك في ملتقى "دراية" أحد مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

وأعرب المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن عبدالعزيز الصقيه، عن سعادته لإقامة مثل هذه الفعاليات ودورها الكبير في التوعية والتثقيف، ومدى حرص كافة شرائح المجتمع وتفاعلهم معها؛ موضحًا أن جمعية نقاء تأخذ على عاتقها خدمة مجتمعها من خلال مشاركاتها الفعالة مع كل الجهات المعنية والمهتمة بالمسؤولية المجتمعية؛ لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، مقدمًا شكره للجهات الراعية للمعرض؛ شركة التصنيع الوطنية، وشركة الماجد للعود، وشركة المراعي شركاء النجاح في هذا المعرض.