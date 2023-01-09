"نقاء" تشارك في ملتقى "دراية" أحد مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

شاركت جمعية نقاء، في الملتقى الوطني الأول "دراية" (ماذا لو…؟ كيف تتصرف…؟) المنطلق من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
ويهدف المعرض الذي أقيم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة (٣- ٥ يناير) إلى مكافحة ظاهرة التدخين في المجتمع.
وتمحورت مشاركة "نقاء" في مجموعة من الخدمات التوعوية والعلاجية لأكثر من ٤٢ حالة، من خلال عرباتها المتنقلة برعاية التصنيع بغية تنمية الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين، ومساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، وتعزيز الدور المجتمعي في محاربته ومكافحته، وتحقيق الاصطفاف الوطني ضد هذه الآفة.
وأعرب المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن عبدالعزيز الصقيه، عن سعادته لإقامة مثل هذه الفعاليات ودورها الكبير في التوعية والتثقيف، ومدى حرص كافة شرائح المجتمع وتفاعلهم معها؛ موضحًا أن جمعية نقاء تأخذ على عاتقها خدمة مجتمعها من خلال مشاركاتها الفعالة مع كل الجهات المعنية والمهتمة بالمسؤولية المجتمعية؛ لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، مقدمًا شكره للجهات الراعية للمعرض؛ شركة التصنيع الوطنية، وشركة الماجد للعود، وشركة المراعي شركاء النجاح في هذا المعرض.