"فرط الحركة" تنظم حفل تكريم خاص لشركائها ومتطوعيها والداعمين لبرامجها ومشاريعها

وخلال الحفل قدم أحد الشباب كلمة نيابة عن متطوعي إشراق ذكر فيها: "لأن الأعمال المثمرة لا بد لها من الاستعداد، ولأن رسالة التطوع السامية تستلزم قيام المتطوع بتأهيل نفسه لتنفيذ هذه الرسالة على الوجه الكامل، كان لابد من تأصيل وغرس مفهوم التطوع بصورته الساميّة والصحيحة، حيث انطلقت هذه الرحلة بشكل حقيقي وفعلي، بدءًا من انطلاق رؤية ٢٠٣٠ التي يعتبر واحدة من أهم أهدافها هي الوصول إلى مليون متطوع بإذن الله.