فعاليات شملت دورات عملية ومحاضرات توعوية واستعراض تجهيزات ميدانية متطورة

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فعاليات توعوية وتدريبية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يصادف السبت الثاني من شهر سبتمبر من كل عام، ويوافق هذا العام 13 سبتمبر 2025م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية في المنطقة.