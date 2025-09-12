فعاليات شملت دورات عملية ومحاضرات توعوية واستعراض تجهيزات ميدانية متطورة

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فعاليات توعوية وتدريبية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يصادف السبت الثاني من شهر سبتمبر من كل عام، ويوافق هذا العام 13 سبتمبر 2025م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية في المنطقة.
وجاءت الفعاليات بمتابعة مدير عام الفرع بالمنطقة سلطان المالكي، حيث أُعدّت خطة متكاملة تضمنت محاضرات ودورات تدريبية إسعافية استفاد منها منسوبو الجهات الحكومية والمشاركون، إضافة إلى برامج توعوية ميدانية في غابة رغدان للتعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية ونشر ثقافة التعامل مع الحالات المهددة للحياة.
وتضمنت الفعاليات دورات عملية للتدريب على مهارات التعامل مع توقف القلب والتنفس، الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، إيقاف النزيف، والتعامل مع حالات الغصة، إلى جانب أركان تعريفية بالإسعافات الأولية.
كما استعرض الفرع أبرز تجهيزاته الميدانية، ومنها سيارات الإسعاف سريعة الاستجابة، حافلة الإصابات المتعددة "أُحد"، عربات القولف والبولاريس، إضافة إلى الدراجات الهوائية والنارية التي تسهّل الوصول إلى المواقع الوعرة، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وأكدت الهيئة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بثقافة الإسعافات الأولية، وتشجيع الأفراد على اقتناء حقيبة الإسعاف والتسجيل في الدورات التدريبية، لما لذلك من دور في إنقاذ الأرواح وتقليل آثار الإصابات.