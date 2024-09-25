300 جناح.. نائب أمير الشرقية يرعى افتتاح معرض الحرف والأعمال اليدوية 2024م

وأكد أن قطاع الحرف والأعمال اليدوية، يشهد تحولات كبيرة على مستوى المملكة، من خلال الدعم والتمكين غير المسبوق من قِبَل القيادة الحكيمة، ويمثل أحد مرتكزات رؤية 2030م؛ نظرًا لما يمثله القطاع من ميزات خاصة كونه يحمل في مضامينه عراقة الماضي وأصالته، وقدرته كذلك على أن يكون رافدًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يحمله من فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة.