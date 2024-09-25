300 جناح.. نائب أمير الشرقية يرعى افتتاح معرض الحرف والأعمال اليدوية 2024م

برعاية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2024م، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية على أرض معارض شركة الظهران "إكسبو"، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024م.
ويهدف المعرض الذي يضم أكثر من 300 جناح، إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز أصحاب الحرف والأعمال اليدوية على الأخذ بمسارات العمل الحر، والسعي لتنميتها وتطويرها لإكسابها المهارات اللازمة مهنيًّا وإداريًّا وتسويقيًّا؛ فضلًا عن مساعدتها بالتدريب والتأهيل على أن يأخذوا دورهم في مسيرة البلاد التنموية.
وكرّم نائب أمير المنطقة الشرقية، شركاء نجاح المعرض واستمع خلال جولته في أجنحة المعرض إلى شرح مفصل من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المعرض، وأجنحته، وأركانه، وأهدافه.
وثمّن الرزيزاء رعاية نائب أمير المنطقة الشرقية للمعرض؛ مؤكدًا أن رعايته تعكس مدى الدعم لأنشطة وبرامج الغرفة؛ مما يمكّنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة، والبرامج الاجتماعية التي تقدّمها للإسهام في التنمية المجتمعية.
وقال الرزيزاء: "إن المعرض يأتي اليوم تماشيًا مع التوجيه السامي الكريم من مجلس الوزراء، بالموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية)، للاحتفاء بقيمتها الفريدة في الثقافة الوطنية؛ مشيرًا إلى أن معرض العام يعمل على تمكين أصحاب الحرف والفنون والأعمال اليدوية بإتاحة الفرصة أمامهم ببيع وعرض إبداعاتهم أمام زوار المعرض".
وأكد أن قطاع الحرف والأعمال اليدوية، يشهد تحولات كبيرة على مستوى المملكة، من خلال الدعم والتمكين غير المسبوق من قِبَل القيادة الحكيمة، ويمثل أحد مرتكزات رؤية 2030م؛ نظرًا لما يمثله القطاع من ميزات خاصة كونه يحمل في مضامينه عراقة الماضي وأصالته، وقدرته كذلك على أن يكون رافدًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يحمله من فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة تعتبر المطورة بالهوية الجديدة للمعرض، الذي انطلق منذ عام 2015 لتواصل الغرفة دورها في دعم المواهب وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية.