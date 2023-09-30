"غرفة الطائف" تنظّم غدًا حوارًا اقتصاديًّا حول تجارة وثقافة القهوة

ويتناول الحوارُ الذي يديره الزميل الإعلامي محمد سعيد الزهراني، كثرةَ أنواع القهوة، والسببَ في تفاوت الأسعار حول كوب القهوة، بين مقهى وآخر، إضافة إلى محور ثقافة القهوة، وهل تحولت من احتياج إلى عادة أو إلى برستيج؟ وكذلك فوائدها وأضرارها الصحية.