"غرفة الطائف" تنظّم غدًا حوارًا اقتصاديًّا حول تجارة وثقافة القهوة

تنظّم غرفةُ الطائف، ممثلةً في مركز "عطاء" للأعمال، غدًا الأحد، بأحد مقاهي الطائف؛ حوارًا اقتصاديًّا، بعنوان "صناعة القهوة بين الثقافة والتجارة".
يأتي ذلك تزامنًا مع "يوم القهوة العالمي" كل عام، والذي يوافق الأول من أكتوبر.
ويشمل الحوارُ الذي يحضره نخبةً من ملّاك المقاهي ورواد الأعمال والمهتمين بالطائف، عددًا من المحاور، بدايةً من حجم سوق القهوة الاقتصادي داخل الطائف، وعلى مستوى المملكة، وخصوصًا مع انتظار وكثرة الكافيهات خلال السنوات الأخيرة.
ويتناول الحوارُ الذي يديره الزميل الإعلامي محمد سعيد الزهراني، كثرةَ أنواع القهوة، والسببَ في تفاوت الأسعار حول كوب القهوة، بين مقهى وآخر، إضافة إلى محور ثقافة القهوة، وهل تحولت من احتياج إلى عادة أو إلى برستيج؟ وكذلك فوائدها وأضرارها الصحية.
يذكر أن "هوس" القهوة بجميع أنواعها، زاد في الفترة الأخيرة، وانتشرت الكثير من محلات تجهيز وإعداد القهوة بالطائف، وكثُرَ الإقبال عليها، وتُعرف بمُسميات مختلفة.