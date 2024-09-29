"الجراد الصحراوي" آفة تهدد المناحل.. ورشة عمل لـ"وقاء" وجمعية النحالين بمحايل

وأيضا عدم إبلاغ النحالين لمكاتب وحدات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمواقع الإنتقال ونزول مناحلهم، وعدم وضع رايات أو أعلام مرتفعة يسهل للإعلام الاستدلال على مواقعها، والتأثير السلبي للمبيدات الحشرية المستعملة في أعمال مكافحة الجراد الصحراوي على طوائف النحل، انتشار المناحل وعدم إبلاغ البيئة والمياه أثناء التنقل بها من مكان إلى آخر، وخاصة أنه من الناحية العلمية يتم ترحيل ونقل النحل خلال الليل من بعد المغيب ويجب ألا تقل المسافة المراد النقل إليها عن خمسة كيلو مترات.