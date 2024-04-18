تبوك.. "الغرفة التجارية" تطلق خدمة "مكانك" للتواصل مع عملائها بالداخل والخارج

وأوضح الأمين العام المكلف للغرفة حسن بن سالم الشهري، أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز خدمات الغرفة لعملائها في سبيل التوافق مع متطلّبات تسهيل أعمالهم وتقديم الخدمة لهم بكل يسر وسهولة وفي المكان الذي يرغبه العملاء، مؤكّدًا أن الغرفة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير خدماتها ضمن الاستراتيجية التي تتبنّاها الغرفة التي تستهدف الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، لطلب الخدمة