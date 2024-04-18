تبوك.. "الغرفة التجارية" تطلق خدمة "مكانك" للتواصل مع عملائها بالداخل والخارج

أطلقت الغرفةُ التجارية بمنطقة تبوك، اليوم، خدمةَ "مكانك" المعنية بتقديم الخدمات لعملائها في أماكنهم، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ وذلك لتسهيل الإجراءات على جميع المنشآت المشتركة الراغبة في اعتماد أو تحديث بياناتها من خلال زيارة العميل في مقرّه.
ودعت "غرفة تبوك" عملاءها للاستفادة من هذه الخدمة عبر الاتصال الموحد 920028038 لتحديد الموعد؛ ليتم على ضوء ذلك استكمال الإجراءات المتبقية لتمكين العميل من الاستفادة من الخدمة.
وأوضح الأمين العام المكلف للغرفة حسن بن سالم الشهري، أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز خدمات الغرفة لعملائها في سبيل التوافق مع متطلّبات تسهيل أعمالهم وتقديم الخدمة لهم بكل يسر وسهولة وفي المكان الذي يرغبه العملاء، مؤكّدًا أن الغرفة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير خدماتها ضمن الاستراتيجية التي تتبنّاها الغرفة التي تستهدف الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، لطلب الخدمة