انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي للطلبة الموهوبين في "تعليم الطائف"

من جانبه، هنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية 2024 وعددهم (139). راجيًا للطلبة مزيدًا من التوفيق والسداد.