انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي للطلبة الموهوبين في "تعليم الطائف"

انطلق في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف برنامج الرعاية الأكاديمية والذي يهدف إلى إثراء متعمق للطلبة الموهوبين في مجالي الطب والهندسة، ويستمر لمدة أربعة أيام بالتعاون مع جامعة الطائف وكلية التقنية، متزامنةً مع انطلاق دورة البحث العلمي بمقر كلية العلوم الطبية التطبيقية بالشراكة مع جامعة الطائف.
وتهدف الدورة لإكساب الطلبة الموهوبين مهارات البحث العلمي بالاضافة للتعريف بالبحث العلمي أهميته، وتناول مهارات الباحث العلمي، ومناقشة مهارات البحث العلمي، وأخلاقيات الباحث العلمي، وسيتعلم الباحث مفاهيم مدخلية للبحث العلمي، وخطوات الطريقة العلمية.
من جانبه، هنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية 2024 وعددهم (139). راجيًا للطلبة مزيدًا من التوفيق والسداد.