الأمير سلطان بن سعود بطل بيرق الموحد بالفحل المنتج ولجان التحكيم تستعرض شوطي الرؤيا

استقبلت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، اليوم الخميس، الإبل المشاركة في شوط شلفا ولي العهد بلون الوضح، على أن يتم تحكيم الإبل صباح يوم السبت المقبل.
وأعلنت لجان التحكيم، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، اليوم الخميس، نتائج شوط الفحل المنتج بلون الحمر، حيث حقق الأمير سلطان بن سعود بن محمد المركز الأول ونال البيرق. وجاء علي القحطاني في المركز الثاني ونال بيرق المركز الثاني بفحله "فصام"، فيما حل ثالثًا سعود المطيري ونال بيرق المركز الثالث بالفحل "سعود".
وتستعرض لجان التحكيم، يوم غدٍ الجمعة، شوطي الرؤيا بلوني الوضح والشعل، بمشاركة أشهر مُلّاك الإبل في هذين اللونين.
ويُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة يختتم يوم الأحد المقبل، بعد أكثر من شهر من المنافسات لأفضل الإبل في العالم.
ويحظى المهرجان برعاية ملكية سنويًا، حيث يتشرف مُلّاك الإبل بتكريم سمو ولي العهد – حفظه الله – وتسليم الجوائز لهم.