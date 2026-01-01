الأمير سلطان بن سعود بطل بيرق الموحد بالفحل المنتج ولجان التحكيم تستعرض شوطي الرؤيا

وأعلنت لجان التحكيم، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، اليوم الخميس، نتائج شوط الفحل المنتج بلون الحمر، حيث حقق الأمير سلطان بن سعود بن محمد المركز الأول ونال البيرق. وجاء علي القحطاني في المركز الثاني ونال بيرق المركز الثاني بفحله "فصام"، فيما حل ثالثًا سعود المطيري ونال بيرق المركز الثالث بالفحل "سعود".