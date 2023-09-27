انطلاق فعاليّات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023 بالرياض .. غدًا

من جهة أخرى، يشهد المؤتمر ضمن فعاليّاته توقيع عددٍ من الاتفاقيات الطبية والعلمية، كما تعقد الجمعية السعودية اجتماع الجمعية العمومي ظهر السبت القادم حيث يناقش بحضور الأعضاء عرض واعتماد القوائم المالية للعام المالي 2022، وعرض واعتماد التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام 2022، عرض واعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام 2023، عرض واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2023، وتشكيل اللجان الجديدة.