كلية الشريعة بجامعة الملك خالد تنظم مؤتمرًا دوليًّا حول الدراسات الشرعية ورؤية 2030

وأكد الدكتور دعجم أن حكومتنا الرشيدة تبذل جهودًا عظيمة في تطوير التعليم وتعزيز البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر هو أحد ثمار تلك الجهود المباركة؛ كما أشار إلى أن المؤتمر ينطلق من رؤية السعودية 2030 ويتسق مع استراتيجية جامعة الملك خالد 2030، التي تتماشى مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، مؤكدًا على دور الدراسات الشرعية في تعزيز التنمية وتحقيق قضايا المجتمع.