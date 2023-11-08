أمير الباحة يرعى الاجتماع الثاني للجان السلامة المرورية

والتقى أميرُ منطقة الباحة بديوان الإمارة، الوفودَ المشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن الاجتماعات الدورية للجان السلامة المرورية تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الكريمة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في تعزيز مستوى السلامة المرورية وجودة الحياة.



