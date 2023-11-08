أمير الباحة يرعى الاجتماع الثاني للجان السلامة المرورية

عقدت إمارةُ منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، الاجتماعَ الثاني للجان السلامة المرورية لإمارات المناطق لعام 1445هـ، تحت شعار "الطريق مسؤولية الجميع"، بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.
عُقد الاجتماع تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية، وممثّلي لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة، ومشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والجهات ذات العلاقة.
والتقى أميرُ منطقة الباحة بديوان الإمارة، الوفودَ المشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن الاجتماعات الدورية للجان السلامة المرورية تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الكريمة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في تعزيز مستوى السلامة المرورية وجودة الحياة.
وأوضح أنها ذاتُ أهمية كبيرة؛ لما تحقّقه من تبادل الخبرات، واستعراض التحديات وأفضل الممارسات، واتخاذ ما يلزم بشأنها من توصيات.
واستهلّ الاجتماع الثاني للجان السلامة المرورية بمناطق المملكة، بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.
وشاهد الحضورُ عرضًا لمشاركة إمارة منطقة الباحة، اشتمل على تقرير مؤشرات الأداء وانخفاض نسب الحوادث، وبرامج رفع مستوىٰ سلامة وأنسنة الطرق، وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة، مع استعراض مبادرات إمارات مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك".
وذلك إضافة إلى مشاركات الجهات الحكومية "أمانة منطقة الباحة، مرور منطقة الباحة، جمعية طرق بمنطقة الباحة، والتي تتبع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية".
يُذكر أن اجتماعات السلامة المرورية تهدف لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة التحديات التي تواجهها اللجان؛ سعيًا لخفض الحوادث المرورية، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، بصورة تعزّز تحقيق برنامج التحوّل الوطني لتعزيز السلامة المرورية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.