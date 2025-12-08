بمشاركة فئة الصم.. انطلاق الدراسة الكشفية الأولية والتأسيسية بالزلفي

وتميزت الدراسة هذا العام بمشاركة فئة الصم للمرة الأولى، مع توفير الترجمة الفورية لتمكينهم من الحصول على التأهيل الكشفي في بيئة تدريبية متكافئة وشاملة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتعكس حرص المنظومة على تقديم فرص عادلة لجميع فئات المجتمع.