بمشاركة فئة الصم.. انطلاق الدراسة الكشفية الأولية والتأسيسية بالزلفي

انطلقت الدراسة الكشفية الأولية والتأسيسية التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، برعاية المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، مدير عام الإدارة، وذلك باستضافة المنشآت التدريبية بمحافظة الزلفي.
وتميزت الدراسة هذا العام بمشاركة فئة الصم للمرة الأولى، مع توفير الترجمة الفورية لتمكينهم من الحصول على التأهيل الكشفي في بيئة تدريبية متكافئة وشاملة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتعكس حرص المنظومة على تقديم فرص عادلة لجميع فئات المجتمع.
وانطلق البرنامج عن بُعد عبر منصات التدريب الإلكتروني، حيث تم تقديم المحتوى النظري والعناصر الأساسية للطريقة الكشفية، بما أتاح للدارسين التفاعل والتعلّم بمرونة.
ويُستكمل البرنامج حضورياً يومي الثلاثاء والأربعاء بمحافظة الزلفي، ويتضمن تطبيقات كشفية عملية، وأنشطة ميدانية، وعروضًا تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرات القيادية، مع استمرار دعم فئة الصم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في البرنامج.
وساهمت المنشآت التدريبية في الزلفي في توفير بيئة متكاملة من خلال تجهيز القاعات والمرافق وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاح الجزء الحضوري من الدراسة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود النوعية لتأهيل القادة الكشفيين، وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم البرامج اللامنهجية، وصقل مهارات المتدربين والمتدربات، وبناء شخصيات قيادية تخدم المجتمع.