الدكتور محمد العيد رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام

بدوره، أعرب الدكتور محمد العيد، عن شكره وتقديره للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على الثقة بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، والشكر موصول لأعضاء المجلس، سائلًا الله تبارك وتعالى، أن يكون على قدر المسؤولية، ويواصل المسيرة التنموية للمؤسسة وتحقيق أهدافها التنموية، وأن يكلّل مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.