وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يهنئ القيادة والشعب بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

وأضاف: ليست هذه الكلمات مجرد شعار، بل مرآة تعكس جوهر الإنسان السعودي الذي من طبعه الوفاء لوطنه وولاة أمره. فالسعودي يُعرَف بكرمه الذي لا يُطلب، وبفيض إحسانه الذي لا يُقاس، وبفزعته التي لا تنتظر نداء، وبطموحه الذي لا يعرف سقفًا، وبأصالته التي تسكن العروق، وبرؤيته التي تبني الغد. وهذه الخصال انعكست على المستوى الوطني لتجعل المملكة سبّاقة في عمل الخير عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، ومن خلال مواقفها السياسية الشجاعة في الأمم المتحدة، ورؤيتها الطموحة 2030 لبناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.