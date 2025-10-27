"بيئة مكة" تنظّم ورشة "التنمية المستدامة لوطن طموح" لتعزيز الوعي البيئي

في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة وبناء القدرات البيئية الوطنية، نظّمت إدارة البيئة بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع شركة ياسر العقبي للاستشارات المهنية والبيئية، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "التنمية المستدامة لوطن طموح"، قدمتها الدكتورة سحر الحامدي، الخبيرة في التنمية البيئية المستدامة.
وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ مبادئ الاستدامة لدى منسوبي الوزارة والجهات المشاركة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُعزز التوجه نحو بيئة مزدهرة ومستدامة تدعم التنمية الشاملة في المملكة.
وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة، المهندس عبدالله بن حميد الصبحي، أن الورشة تأتي امتدادًا لجهود الفرع في تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين منسوبي القطاع البيئي من تبنّي الممارسات المستدامة، مؤكدًا أن نشر ثقافة الاستدامة يُعد ركيزة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن الورش التدريبية المتخصصة تُعد أداة فاعلة لدعم توجهات الوزارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بتعاون القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات البيئية النوعية بالمنطقة.
واختُتمت الورشة بتكريم المشاركين، وتقديم الشكر للدكتورة سحر الحامدي على جهودها العلمية والمهنية في إثراء الورشة، وسط تأكيد على مواصلة تقديم البرامج التدريبية والمبادرات البيئية التي تدعم مسيرة المملكة نحو مستقبل أخضر ومستدام.