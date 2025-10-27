"بيئة مكة" تنظّم ورشة "التنمية المستدامة لوطن طموح" لتعزيز الوعي البيئي

وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة، المهندس عبدالله بن حميد الصبحي، أن الورشة تأتي امتدادًا لجهود الفرع في تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين منسوبي القطاع البيئي من تبنّي الممارسات المستدامة، مؤكدًا أن نشر ثقافة الاستدامة يُعد ركيزة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.