عسير.. 230 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني غدًا

وأكد المدير العام للتعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتَيْ الإشراف التربوي (بنين وبنات)، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها، إضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتَيْ الاختبارات والقبول (بنين وبنات)؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني.