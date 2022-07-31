انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022 بـ"تعليم جازان"

وكشفت "العمير" أن البرنامج يتكون من وحدات علمية إثرائية متخصصة، وأنشطة تطبيقية ومهارية، ومشروعات علمية، إضافة إلى حفل ختامي لعرض مشاريع ومنجزات الطلبة المشاركين في البرنامج. وأضافت بأن البرنامج يعتمد على تدريس (المنهج العلمي) للوحدات الإثرائية على يد نخبة من الأكاديميين بنسبة 67%، إضافة إلى تدريب الحقائب المهارية لمهارات القرن الواحد والعشرين بنسبة 33% على يد مدربين متخصصين في تدريب المهارات، مقسمة على 6 ساعات في اليوم الواحد، وبإجمالي 90 ساعة دراسية، تُنفَّذ من الـ7:30 صباحًا إلى الـ2:30 مساء عدا الجمعة والسبت.