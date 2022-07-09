"سعود بن نهار" يعايد المرضى المنوَّمين بـ"تخصصي الطائف"

فيما قال مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني: "إن التواصل بين أفراد المجتمع كافة أمر مهم، وهو امتثال لتعاليم الدين الحنيف، خاصة مع المرضى الذين يرقدون على الأَسرَّة البيضاء، ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة؛ ما يُدخل البهجة والسرور عليهم".. مثمنًا المبادرة الإنسانية للأمير سعود بن نهار من أجل تعزيز التواصل بين المسؤول والمواطن.