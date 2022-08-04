نائب أمير جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والوفد المرافق له.