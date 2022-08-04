نائب أمير جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والوفد المرافق له.
واستمع نائب أمير جازان لشرح موجز من رئيس الهيئة عن خطط ومراحل العمل ونسب الإنجاز في المطار الجديد، والمشروعات التطويرية لمرافق النقل الجوي المنفذة وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تتضمّن التشغيل الداخلي والدولي في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وآلية العمل لتطوير المطار وفق الإمكانات المتاحة وبما يلبي احتياج المنطقة.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل في المطار الجديد، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين وتجويد تجربة المسافر.
من جانبه، عبّر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن شكره لأمير جازان بالنيابة على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة، بما يحقق تطوير العمل وسرعة الإنجاز لمشروعات الهيئة في المنطقة.