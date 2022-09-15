"الحربي" يفتتح الحفل الختامي لبرامج جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر

وفي ختام الحفل كرم الدكتور "الحربي" بعض منسوبي الجمعية وشركاء النجاح والداعمين، شاكرًا لهم جميع ما يقدمونه لتمكين الأسر وتعزيز القيم وتطوير القطاع التنموي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، والمساهمة في إحداث تحول في حياة الأسر المتعففة.