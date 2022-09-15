"الحربي" يفتتح الحفل الختامي لبرامج جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء الأربعاء، الحفل الختامي لبرامج جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر التنموية لعام 1443هـ.
نظم الحفل برعاية وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المهندس سلطان الجريس، وحضره المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الجعوان، ومجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي.
تضمن الحفل استعراض أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2021 و2022، وبعض الكلمات الترحيبية لمنسوبي وقيادات الجمعية.
وكذا عرض يتضمن قصة ميلاد الجمعية ونماذج من مبادراتها ومشروعاتها.
وفي ختام الحفل كرم الدكتور "الحربي" بعض منسوبي الجمعية وشركاء النجاح والداعمين، شاكرًا لهم جميع ما يقدمونه لتمكين الأسر وتعزيز القيم وتطوير القطاع التنموي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، والمساهمة في إحداث تحول في حياة الأسر المتعففة.