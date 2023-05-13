سكان الجوة بجازان يطالبون بإنهاء معاناتهم مع الاتصالات والإنترنت

وذكر أحد سكان قرية الغرافة، أنهم لجأوا إلى تركيب أطباق مقوية من أجل جلب الشبكة وتدعيمها حتى يتمكن الطلاب من الدخول إلى المنصة، وأيضًا إنهاء بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالإنترنت؛ لافتًا إلى أنه يشاهد البرج من منزله ومع ذلك لا تزال الشبكة ضعيفة جدًّا ومعدومة في أوقات أخرى.