"المودة" تساند 787 أسرة خلال إجازة عيد الأضحى بـ 5 مناطق بالمملكة

حرصت جمعية المودة للتنمية الأسرية كعادتها على استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ وذلك من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، ومركز الحماية الأسرية، حيث تم تقديم 1102 خدمة لـ 787 من أفراد المجتمع في 5 مناطق إدارية وهي مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران، جازان.
وصرّح محمد بن علي آل رضي مدير عام الجمعية، بأن الجمعية استمرت في تقديم خدماتها في أيام عيد الأضحى حيث تم تكليف أكثر من 60 مختصًا من منسوبي الجمعية لخدمة المستفيدين من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، حيث بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات 488 وهم أسر لـ 500 طفل وطفلة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من مركز الحماية الأسرية في 11 فرعًا لمركز الحماية الأسرية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد المستفيدين 299 مستفيدًا ومستفيدة ويُذكر أن نسبة إغلاق البلاغات تجاوزت 95 %.
وشدد "آل رضي" على التزام الجمعية بتقديم الدعم والمساندة للمجتمع بشكل عام وللأسرة بشكل خاص طوال العام بما في ذلك فترات الأعياد والمناسبات الرسمية مشيدًا بجهود فريق عمل الجمعية الذي يعمل ليل نهار للمساهمة في استقرار الأسرة وتوفير بيئة آمنة لها.
وأوضح "آل رضي" أن جمعية المودة للتنمية الأسرية هي جمعية متخصصة في تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري وفض النزاعات الأسرية، بالإضافة إلى التدريب الأسري وتمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج كما تسعى الجمعية لبناء بيئة آمنة ومستقرة للطفل والمرأة وحمايتهم من العنف وبناء قدرات الطفل وتعزيز مهاراته، وتأهيل وتطوير مهارات المختصين الأسريين، كذلك تسعى الجمعية إلى الإسهام في طرح أفضل الحلول الاستراتيجية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية وبرنامج التحول الوطني المتعلقة بالأسرة.