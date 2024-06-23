"المودة" تساند 787 أسرة خلال إجازة عيد الأضحى بـ 5 مناطق بالمملكة

وصرّح محمد بن علي آل رضي مدير عام الجمعية، بأن الجمعية استمرت في تقديم خدماتها في أيام عيد الأضحى حيث تم تكليف أكثر من 60 مختصًا من منسوبي الجمعية لخدمة المستفيدين من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، حيث بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات 488 وهم أسر لـ 500 طفل وطفلة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من مركز الحماية الأسرية في 11 فرعًا لمركز الحماية الأسرية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد المستفيدين 299 مستفيدًا ومستفيدة ويُذكر أن نسبة إغلاق البلاغات تجاوزت 95 %.