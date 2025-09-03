"بشر" تنظّم لقاءً عن بناء العلامة الشخصية في سوق المواهب

تنظّم الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر)، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الـ47 بعنوان: "اصنع علامتك التجارية الشخصية في سوق مزدحم بالمواهب"، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الجمعية لإثراء المعرفة وتنمية القدرات في مجال الموارد البشرية.