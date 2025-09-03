"بشر" تنظّم لقاءً عن بناء العلامة الشخصية في سوق المواهب

تنظّم الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر)، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الـ47 بعنوان: "اصنع علامتك التجارية الشخصية في سوق مزدحم بالمواهب"، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الجمعية لإثراء المعرفة وتنمية القدرات في مجال الموارد البشرية.
ويستضيف اللقاء الأستاذ مرتضى أحمد اليوسف، المرشد المهني والمختص في التعليم والتطوير وإدارة الموارد البشرية، حيث يقدّم ورشة افتراضية بعنوان: "الذكاء العاطفي والعلامة الشخصية"، يتناول خلالها:
- مفهوم العلامة التجارية الشخصية.
- عناصر بناء العلامة.
- القواعد الذهبية لإبراز الهوية المهنية.
ويدير اللقاء الأستاذ عبود آل زاحم، خبير التدريب وتطوير المواهب وعضو مجلس إدارة الجمعية.
ويُقام اللقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر منصة "ZOOM"، مع منح الحضور شهادات مشاركة معتمدة من الجمعية.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الجمعية لتعزيز ثقافة التطوير المهني، وبناء رأس المال البشري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.