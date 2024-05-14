تنظيم معرض أمانة الطائف الزراعي خلال مهرجان الورد

وبين المعرض تنامي إنتاج المشتل الرئيس لأمانة الطائف، عامًا بعد آخر، وتشغيله وفق أحدث التقنيات الزراعية العالمية من الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، وتوزيع آلاف الشتلات الزراعية على الأهالي من مواطنين ومقيمين على مدار العام مجانًا، إضافة إلى القطاعات الحكومية المختلفة وفي مقدمتها المدارس والجهات الخدمية بالمحافظة.