تنظيم معرض أمانة الطائف الزراعي خلال مهرجان الورد

نظم المعرض الزراعي لأمانة الطائف، بمنتزه الردف، طوال أيام مهرجان الورد الطائفي "قطاف 19"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للصحة النباتية"، الموافق 12 مايو من كل عام.
ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز دور الصحة النباتية عالميًا، للارتقاء بمستوى الوعي حول كيفية المساهمة في حماية الصحة النباتية، وتأثيرها على حماية التنوع البيولوجي والبيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وساهم المعرض الزراعي، في: تعزيز ثقافة الحفاظ على الشجرة والنباتات الخضراء، والتعريف بكيفية زراعة الحدائق المنزلية والطريقة المثلى لزراعة شتلات الزهور والحوليات والمتسلقات، وتسليط الضوء على التقنيات الزراعية الحديثة، والجهود البيئية لزيادة الرقعة الخضراء؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وبين المعرض تنامي إنتاج المشتل الرئيس لأمانة الطائف، عامًا بعد آخر، وتشغيله وفق أحدث التقنيات الزراعية العالمية من الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، وتوزيع آلاف الشتلات الزراعية على الأهالي من مواطنين ومقيمين على مدار العام مجانًا، إضافة إلى القطاعات الحكومية المختلفة وفي مقدمتها المدارس والجهات الخدمية بالمحافظة.
كما تدعم التشجير في الحدائق والمنتزهات العامة، تعزيزًا لبرنامج جودة الحياة وأنسنة المدينة.
وجرى عرض أشجار وشجيرات وشتلات نباتية، تزرع في الشوارع العامة والساحات والميادين ومداخل ومخارج المدينة لتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ومكافحة مصادر التلوث، وتجارب الأمانة لزراعة شجيرات الورد الطائفي والأشجار الفواكه المحلية كالرمان والعنب والتين وغيرها بميادين وحدائق الطائف.
ووضعت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة، خططًا وبرامج تطويرية لرفع معدل الإنتاج الزراعي، وفق أعلى معايير الجودة العالمية؛ لمواكبة التوسع المستمر بمحافظة الطائف.