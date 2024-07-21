استكمال استعدادات "مهرجان فلفل شقراء 4".. تعرّف على أبرز فعالياته

ويشتمل المهرجان على فعاليات مصاحبة متنوعة من أسر منتجة، وفود ترك، ونقاط بيع، وكافيهات، ومطاعم، وألعاب أطفال، والمسرح والفرق الترفيهية، والفنون الشعبية، وجوائز ومسابقات، وإقامة مدرج لتنظيم جلوس الزوار والاستمتاع ببرامج المسرح.