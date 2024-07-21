استكمال استعدادات "مهرجان فلفل شقراء 4".. تعرّف على أبرز فعالياته

أنهت الجهة المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء 4"، استعدادات وتجهيزات انطلاقه الأحد المقبل، الموافق 28 يوليو الجاري، ويستمر عشرة أيام في مبنى قاعة بلدية شقراء للاحتفالات والمؤتمرات.
واستكملت اللجان المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء 4"، التجهيزات والاستعدادات لتنظيم المهرجان الذي يتضمن عرض منتج الفلفل وعدد المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، ويتخلل فعاليات المهرجان مزاد وتسويق إلكتروني، وبيع جملة وتجزئة للفلفل.
ويشتمل المهرجان على فعاليات مصاحبة متنوعة من أسر منتجة، وفود ترك، ونقاط بيع، وكافيهات، ومطاعم، وألعاب أطفال، والمسرح والفرق الترفيهية، والفنون الشعبية، وجوائز ومسابقات، وإقامة مدرج لتنظيم جلوس الزوار والاستمتاع ببرامج المسرح.
وستقدم بلدية محافظة شقراء كل الخدمات اللوجستية من نظافة وصيانة ومشاركة ميدانية، إضافة إلى إقامة خيمة للضيافة لاستقبال ضيوف وزوار المهرجان بالقهوة والشاي طيلة أيام المهرجان.
وسيقيم المنظمون مركزًا إعلاميًا لتوثيق الأنشطة والفعاليات وتوفير المعلومات والبيانات الفنية، وإدارة المحتوى، ورسم مسارات سياحية ترددية من وإلى المهرجان لزيارة المواقع التاريخية والتراثية ومزارع الفلفل.
وتشارك وزارة الشباب والرياضة بركن خاص يحتوي على عدد من الألعاب والمسابقات الرياضية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الجهات الحكومية بأركان خاصة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أسندت تنظيم مهرجان "فلفل شقراء 4" للشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ويهدف إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي لفلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة.
وكذلك إيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل، إضافة إلى دخول العديد من الأسر المنتجة في مجال تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من الفلفل، وإيجاد حراك سياحي في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.