6 ساعات من الظلام الدامس لقرى أحد ثربان بمحافظة المجاردة

اشتكى أهالي مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، واستمراره في كامل المركز لمدة زادت عن ست ساعات.
وقال لـ "سبق"، عبدالله أحمد الشهري: بدأ الانقطاع الخامسة ونصف عصراً، وبرغم بلاغاتنا المتكررة إلا أن الانقطاع استمر حتى ما بعد الثانية عشرة فجراً في منازلنا التي تحوي أطفالاً ونساءً وكبار سن.
وأضاف "الشهري": شمل الانقطاع قرى خميس حرب وقزه ومثلث السلام ومركز أحد ثربان وأبوعشره وخريب ومثله ومغلوث ومغيليث وتم رفع بلاغات ومنها 9701756 و 9701554 و 9701648 ومع ذلك استمر انقطاعنا حتى 12:10 فجراً.
وطالب الأهالي بوضع حلول جذرية للانقطاعات المتكررة والطويلة التي يعانون منها.