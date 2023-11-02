6 ساعات من الظلام الدامس لقرى أحد ثربان بمحافظة المجاردة

وقال لـ "سبق"، عبدالله أحمد الشهري: بدأ الانقطاع الخامسة ونصف عصراً، وبرغم بلاغاتنا المتكررة إلا أن الانقطاع استمر حتى ما بعد الثانية عشرة فجراً في منازلنا التي تحوي أطفالاً ونساءً وكبار سن.